Max Allegri torna alla Juve? I bookmakers ci credono. Come riporta Agipronews la quota per il ritorno del livornese in bianconero è 12,00. Ipotesi più realizzabili, invece, sono Simone Inzaghi che ben sta facendo sulla panchina della Lazio e Pep Guardiola che, con la stangata arrivata al City dall’Uefa e dal Fair Play Finanziario, potrebbe decidere di lasciare l’Inghilterra e riabbracciare l’Italia. Entrambi i tecnici sono dati a 5,50. Ma l’ipotesi più convincente per i bookmaker sarebbe Zinedine Zidane che, dopo averne vestito la maglia da giocatore, infatti, potrebbe tornare a Torino in veste di allenatore e pagherebbe 4,50.