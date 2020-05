La Juve ha avviato la fase due. Un doppio programma, per chi è sempre rimasto a Torino e uno per chi è attualmente all'estero (leggi qui). Nel frattempo la truppa dei giocatori lontani dall'Italia era cresciuta ulteriormente: sono dieci e non più nove i bianconeri che dovranno organizzare il viaggio di rientro. L'ultimo della lista è Blaise Matuidi, che negli scorsi giorni era tornato in Francia, poco dopo aver ottenuto la certezza della guarigione dal Coronavirus. Gli altri sono quindi Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Danilo, Douglas Costa, Alex Sandro, Adrien Rabiot, Sami Khedira, Wojciech Szczesny e Matthjis de Ligt.