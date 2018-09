La Juventus ha vinto per 2-1 contro il Parma, grazie ai gol di Mario Mandzukic e Blaise Matuidi. Il club bianconero, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato i cinque temi della partita, dal gol del croato al traguardo raggiunto da Paulo Dybala, che ha giocato appena dieci minuti nel finale, ma ha lasciato il segno almeno per la propria storia personale.



SUPER MARIO! - Ancora una grande, grandissima prova per Mario Mandzukic, assolutamente decisivo con un gol a inizio partita e un delizioso assist di tacco per Matuidi. Quella di ieri è la terza partita in cui Mandzukic fa sia gol che assist in un match di campionato, la precedente ad aprile 2017 contro il Genoa. Per lui, inoltre, si tratta della seconda rete consecutiva in maglia bianconera: non succedeva dal novembre 2016.



A TUTTO BLAISE - Gol partita per Matuidi, autore anche di 49 passaggi, 36 nella metà campo parmense, con percentuali di precisione oltre il 90%. Quarto gol in Serie A per lui, tre dei quali arrivati in trasferta, due in terra emiliana (Bologna e Parma).



CIFRE... TONDE - Entrambi entrati a gara in corso, entrambi al raggiugimento di un importante traguardo. Parliamo di Douglas Costa, alla 50' presenza bianconera, e di Dybala.



TRE... PER TRE - Quindicesima vittoria consecutiva in trasferta per i bianconeri, che portano a casa un tris molto significativo. La Juventus ha infatti vinto tutte le prime tre giornate in 5 degli ultimi 7 campionati di Serie A e per la prima volta ci è riuscita in 3 campionati di fila (2016/17, 2017/18, 2018/19).



INIZIO FEROCE - La Juventus ha segnato già 3 gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato. Anche nel 2017/18 era stata la squadra a segnare più gol nella prima mezz'ora (27). Inoltre era dal novembre 2013 che la Juventus non trovava il gol in Serie A nei primi 2 minuti di gioco (Llorente vs Napoli).