La Juventus ha descritto nei propri consueti "Talking Point" i cinque temi principali della partita vinta nella serata di ieri con un tris al Frosinone. Eccoli, raccontati dal sito ufficiale bianconero:



QUANTI GOL! - La Juventus ha segnato almeno due gol in ognuna delle ultime sette gare di campionato.



SUPER LEO! - Leonardo Bonucci è uno dei cinque difensori ad aver segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime sei stagioni nei cinque maggiori campionati europei, insieme a Sergio Ramos, Marcelo, Gerard Piqué e Koscielny.



CR7, ANCORA GOL E ASSIST - Per la seconda volta in carriera Cristiano Ronaldo ha sia segnato che fornito un assist per tre match consecutivi nei cinque maggiori campionati europei, la prima con il Real Madrid nel novembre 2014.



IL GRAN GOL DELLA JOYA - Il match è stato aperto da una magia di sinistro di Dybala. Tutti e tre i gol in questa Serie A della Joya sono arrivati nel corso dei primi 11 minuti di gioco; inoltre, Paulo ha messo a segno all'Allianz Stadium sei degli otto gol stagionali.



DICA 66 - Sono 66 i punti per la Juventus in questo campionato: nessuna squadra ha mai fatto meglio nella storia della Serie A a questo punto della competizione (considerando tre punti a vittoria).