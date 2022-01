Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per gli ottavi di Coppa Italia contro la Sampdoria in programma stasera. Torna Danilo, che era fuori da novembre per un problema agli adduttori. Oltre agli squalificati Kean e De Ligt, fuori dalla lista anche Bernardeschi, Bonucci, de Ligt, Chiesa e Ramsey.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, De Winter.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski, Miretti.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge, Aké, Soulé.