Tutto pronto per il big match. Alle ore 20:45, va in scena al Maradona una delle sfide più importanti della Serie A, Napoli-Juventus. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati, restano fuori in sei: oltre a Vlahovic e Pogba, non ci saranno Bonucci, De Sciglio, Cuadrado e Kaio Jorge.



PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio;



DIFENSORI: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani;



CENTROCAMPISTI: Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli;



ATTACCANTI: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.