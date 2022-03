Max Allegri ha diramato la lista dei convocati bianconeri per la semifinale d'andata di Coppa Italia, in programma domani sera a Firenze contro la Fiorentina: come previsto, sono out Bonucci e Dybala, prima chiamata per Stramaccioni e ci sono i giovani Miretti e Aké.



Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Pellegrini, Stramaccioni.

Centrocampisti: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Kean, Ake, Soule.