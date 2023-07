Juventus Summer Tour 2023 al via. San Francisco, Los Angeles e Orlando sono le tappe statunitensi della Juve, che sfiderà il Barcellona, domenica 23 luglio alle ore 4.30 italiane al Levi's Stadium di Santa Clara, il Milan, venerdì 28 luglio ore 4.30 italiane al Dignity Health Sports Park di Carson, e il Real Madrid, giovedì 3 agosto ore 1.30 italiane al Camping World Stadium, Orlando. Ci sono Fagioli e Pogba, out Rabiot per un problema al polpaccio più Bonucci e Zakaria, che non rientrano nei piani e sono sul mercato. Questo l'elenco:



Szczesny

Perin

Pinsoglio

Daffara

Danilo

Gatti

De Winter

Bremer

Rugani

Alex Sandro

Huijsen

Weah

Soulè

McKennie

Locatelli

Rovella

Fagioli

Nicolussi Caviglia

Nonge

Miretti

Pogba

Kostić

Iling-Junior

Cambiaso

Yildiz

Kean

Chiesa

Vlahović

Milik

Barrenechea