La Juventus ha comunicato l'elenco dei calciatori convocati per l'esordio stagionale in Champions League contro il Malmoe, dopo la seduta di rifinitura sostenuta in mattinata alla Continassa. Massimiliano Allegri recupera tutti i calciatori sudamericani esclusi a Napoli - Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Dybala - mentre dovrà rinunciare a Chiesa e Bernardeschi oltre al lungodegente Arthur.



Ecco la lista completa:



PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin



DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani



CENTROCAMPISTI: Ramsey, McKennie, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski



ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kean