Lasi avvicina alla sfida contro ilin programma per domani alle 18 al Mapei Stadium. In vista del match, i bianconeri hanno diramato l'elenco ufficiale dei convocati per la trasferta. Outdopo i problemi fisici emersi in allenamento, mentre c'è. Fuori ancheI CONVOCATI1 Szczesny3 Bremer4 Gatti5 Locatelli6 Danilo7 Chiesa9 Vlahovic11 Kostic13 Huijsen14 Milik16 McKennie17 Iling-Junior18 Kean20 Miretti21 Fagioli22 Weah23 Pinsoglio24 Rugani25 Rabiot27 Cambiaso36 Perin41 Nicolussi Caviglia