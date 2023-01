L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani con la Cremonese.diversamente da quanto annunciato dal tecnico in conferenza stampa ( QUI tutte le dichiarazioni). L'argentino è out per una contusione alla caviglia rimediata in allenamento. Regolarmente presente, invece, l'altro argentino Paredes.