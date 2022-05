La Juventus questa sera scende in campo contro la Fiorentina all'Artemio Franchi di Firenze per l'ultima gara dell'anno. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la gara: c'è Paulo Dybala, insieme a Dusan Vlahovic. Prima convocazione per l'attaccante della Primavera Iling-Junior. Out Danilo, De Sciglio, Zakaria, Arthur e Chiesa.



PORTIERI - Szczesny, Pinsoglio, Perin



DIFENSORI - Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani



CENTROCAMPISTI - McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Miretti



ATTACCANTI - Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Aké, Iling-Junior