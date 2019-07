La Juventus è pronta ad iniziare la nuova stagione agli ordini di Maurizio Sarri e ha diramato l'elenco completo dei convocati per il ritiro precampionato che prenderà il via nella giornata di domani al JTC. I giocatori arriveranno in mattinata per completare le visite mediche di idoneità e poi si sottoporranno alla prima seduta di allenamento agli ordini del nuovo allenatore.



HIGUAIN SI, RONALDO NO - Spicca fra i convocati la presenza di Gonzalo Higuain, inserito in elenco nonostante sia stato ufficialmente messo sul mercato. L'argentino, così come Joao Cancelo si unirà al resto del gruppo in attesa di sapere il suo futuro mentre non ci sarà, almeno fino a sabato 13, Cristiano Ronaldo. All'asso portoghese e a Blaise Matuidi è stata concessa una vacanza extra per gli impegni sostenuti con le nazionali.



Ecco l'elenco completo:

PORTIERI - Buffon, Perin, Pinsoglio, Szczesny

DIFENSORI - Bonucci, Cancelo, Chiellini, Demiral, De Sciglio, Rugani.

CENTROCAMPISTI - Emre Can, Khedira, Pjanic, Rabiot, Ramsey.

ATTACCANTI - Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain, Mandzukic, Pjaca