Mattia Perin, portiere della Juventus, non ha ancora subito gol con la maglia bianconera nelle tre presenze raccolte fin qui in stagione. Dopo Bologna e Spal, ecco il derby contro il Torino, chiuso con il terzo clean sheet. La curiosità è che Perin, come racconta Gazzetta.it, ha subito appena 26 tiri nel complesso delle tre sfide giocate. Di queste, appena 6 nello specchio della porta, esattamente due a partita. Si tratta di un dato da record in Europa, con Perin che precede i 13 tiri in porta in 6 partite subiti da Karnezis del Napoli e i 39 in 17 sfide giocate da Ederson del Manchester City.