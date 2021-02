L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato i dati della stagione di Dybala, condizionata pesantemente dagli infortuni: "Di sicuro alla Juventus manca Dybala, il giocatore che nel 2019-20 ha contribuito più di tutti, con Ronaldo, alla conquista del nono tricolore di fila (17 centri stagionali, di cui 11 in A). Il dieci ha avuto una prima parte di stagione travagliata: 2 gol in 668 minuti, ultimo degli attaccanti per minuti giocati (e anche per gol) per colpa di infortuni e problemi vari (tra cui una brutta infezione alle vie urinarie) che lo hanno costretto a trascorrere parecchio tempo in infermeria".