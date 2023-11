Cambia la società, passano i giocatori, tornano gli allenatori... ma. Arrivato come un talento da coccolare, a Torino è diventato uomo e a 29 anni il suo futuro potrebbe essere ancora alla Juve. Mai un fiato quando si siede in panchina, una parola fuori posto o qualche polemica da quando è arrivato. Ma quando serve c'è sempre: quest'anno ha giocato cinque partite (più 6 minuti contro l'Atalanta) e la Juve ha vinto tutte e cinque le volte. Nell'ultima giornata ha trovato anche il gol - decisivo per la vittoria - da ex contro il Cagliari.- Un punto fermo negli anni, per questo nei giorni scorsi è inziata la trattativa che può portare al rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno.. I dialoghi però vanno avanti con ottimismo e fiducia, è importante specificare che Rugani non ha mai manifestato la volontà di lasciare la Juve e la sensazione è che alla fine si possa trovare un accordo.- L'ultimo rinnovo il classe '94 l'aveva fatto ai tempi di Cristiano Ronaldo, quando l'asticella del monte ingaggi della squadra era più alta rispetto a oggi e chi non era titolare fisso aveva uno stipendio che più o meno di aggirava intorno a quello che guadagnava il difensore.e presto le parti avranno un nuovo contatto per continuare a cercare un punto d'incontro. Rugani-Juve, si tratta il rinnovo.