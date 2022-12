Si arricchisce il faldone di intercettazioni dall'inchiestae ne emergono ulteriori che riportano ai dialoghi dei dirigenti bianconeri sull'attenzione dellasul caso plusvalenze. Il direttore finanziario del club, parlando nello specifico dello scambio con il Marsiglia(valso una plusvalenza di 8 milioni di euro per la Juve) utilizza l'espressione mutuata da 'Amici Miei': "", riporta Il Corriere della Sera.- Le parole di Cerrato risalgono al 15 ottobre 2021 e l'intercettazione ha consentito agli investigatori di avere il via libera per le intercettazioni, firmato dai pm. Da lì inizia un flusso continuo di chiamate fra i dirigenti della Juve, al centro c'è sempre Cerrato che, dopo aver parlato dell'affarecon(capo dell'area business), chiama) per dirgli di aver preparato la relazione:". Una relazione scritta a più mani per non destare i sospetti della Consob e i dubbi vengono confermati il 26 ottobre, quando Grossi chiama Cerrato dopo aver ispezionato la memoria inviata da quest’ultimo e gli consiglia di non usare il termine "aleatorietà", che "è troppo forte", ma di prediligere «soggettività". E aggiunge: "Non dite che non usate Transfermarkt, dite che qualche volta lo usate", riporta il Corriere.