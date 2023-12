Il primo: rilanciare Timothysulla fascia destra al posto dello squalificato Andreao dare un'altra opportunità a Fabio, spostando così Westonsulla linea laterale? E poi, soprattutto: puntare ancora sul magic moment di Kenano affidarsi al rientrante Federico, uno che in teoria e pure in pratica dovrebbe essere un titolare più o meno imprescindibile per questa squadra? Due dubbi che quando è sera sembrano poter essere risolti sulla scia dell'usato più sicuro, con Miretti e Chiesa un passo in avanti rispetto a Weah e Yildiz, ma anche con la consapevolezza che le sensazioni del sabato mattina saranno quelle decisive per prendere una decisione finale. Per il resto, le novità rispetto alla trasferta di Frosinone rispondono al nome di Dusane Federico, di nuovo titolari dopo l'ultima partita iniziata in panchina.Perin, Pinsoglio, Rugani, Iling-Junior, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende, Yildiz, Milik.: Alex Sandro, De Sciglio, Kean.: Cambiaso, Fagioli, Pogba (sospeso).: Danilo, Gatti, Locatelli, McKennie.