Secondo Sky Sports, per l'affare Paul Pogba alla Juventus ​tutto dipenderà dal Manchester United, se vorrà giocatori dalla Juve o meno come Miralem Pjanic o Douglas Costa, quelli che la Juve sarebbe pronta a includere nell'affare Pogba. Ci sono stati contatti anche in questi giorni tra Juve e United per confrontarsi sull'operazione.