Quattro su quattro, adesso la Champions. La marcia continua, Massimiliano Allegri è convinto di avere tra le mani una Juventus fortissima e ampiamente competitiva su qualsiasi fronte. Con un Cristiano Ronaldo che si è sbloccato, un potenziale offensivo enorme, la possibilità di un turnover anche totale senza intaccare (o quasi) la qualità della squadra. Ma chi sono i suoi prossimi sogni di mercato? CR7 è stata un'opportunità unica che la Juve ha colto, un'eccezione. Ma se chiedessero a Max due desideri da avverare, avrebbe ben chiari due nomi per il suo futuro in panchina.



SOGNI IMPOSSIBILI - Da quando era riserva nel Real Madrid e possibile partente, Allegri ha sempre fatto il nome di Isco. Erano i primi mesi da allenatore della Juventus, Max ha insistito molto anni fa pur di portarlo in bianconero come trequartista ideale all'epoca del 4-3-1-2 con Pirlo, Pogba e Vidal alle spalle... ma senza successo. Il Real non lo ha voluto cedere, la Juve ci ha provato e oggi Isco vale il triplo: inarrivabile, eppure sempre giocatore per cui Allegri stravede. L'altro è emerso con gli anni e adesso è campione del Mondo, perché N'Golo Kanté è un altro giocatore nelle grazie di Max. Innamorato di Matuidi per continuità, corsa e serietà, Allegri non a caso è un grande fan del centrocampista del Chelsea che prenderebbe immediatamente: un motorino inesauribile, un guerriero 'da Juve' che vedrebbe perfettamente nel centrocampo bianconero. Con Marotta e Paratici ha mosso un sondaggio per capirne la fattibilità ma non c'è mai stata alcuna apertura o margine in passato. Ad oggi, anche Kanté è intoccabile a certe cifre. Intanto Allegri riprende la sua Juve da Champions con CR7 davanti. E chissà se un giorno potrà realizzare - a Torino o altrove - il sogno di allenare Isco e Kanté...