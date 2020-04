35 più 9 di bonus, all’Atalanta, proprietaria del cartellino. Lo svedese, che oggi compie 20 anni, è così divenuto il quinto acquisto più costoso nella storia del club bianconero dopo Ronaldo, Higuain, De Ligt e Buffon.La Juve ha chiuso l’acquisto di Kulusevski a fine dicembre: tutto fatto con l’Atalanta, poi sono iniziate le trattative con il Parma. Paratici avrebbe voluto anticipare l’arrivo in bianconero dell’esterno, sia per valorizzare l’onerosa spesa fatta, che per una reale convinzione di quanto potesse servire il giocatore, già in questa stagione, nelle dinamiche tattiche di Sarri.E dire che, mai come in questo momento, il giovane svedese sarebbe potuto essere utilissimo. In casa Juve le ultime settimane di quarantena si vivono con malcelata apprensione. L’interesse è quello di riprendere a giocare, in condizioni sicure, il prima possibile. Ma, ad oggi, Sarri potrebbe essere in difficoltà, numerica, nel reparto offensivo.Ronaldo si sta allenamento duramente in Portogallo, ma anche lui dovrà rispettare almeno una settimana di quarantena quando tornerà a Torino. Sarri a inizio maggio avrà a disposizione in attacco il solo Bernardeschi, con Cuadrado utilizzabile da jolly.