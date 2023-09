Zero acquisti, perché l’unico nuovo bianconero èacquistato a giugno, quando ancora Giuntoli era un tesserato del Napoli. E anche molte meno cessioni del previsto e di quanto servisse. Gli estimatori, i cantori di corte che non mancano mai, rilevano come abbia sensibilmente abbassato il monte ingaggi, ma dimenticano chee che semmai gli errori, o chiamatele scelte, erano di chi l’ha preceduto.Non abbastanza, per lo meno. Soprattutto non ha potuto comprare, ma questo l’aveva fatto capire, se non proprio detto chiaramente, la prima volta che ha parlato da dirigente della Juventus. Eppure per i trombettieri di corte, sempre loro, ha già rimesso in piedi la squadra, limato gli eccessi, tolti gli spigoli e dato ad Allegri una squadra da scudetto.Allegri voleva Lukaku, perché funzionale al suo gioco e perché convinto che col centravanti belga la Juventus avrebbe potuto lottare per lo scudetto. Pensiamo che avesse ragione.il suo vero valore ancora non è dimostrato. E soprattutto non lo è nella Juventus di Allegri, in cui per un anno è mezzo è stato un corpo quasi estraneo, al netto della pubalgia che l’ha tormentato.Per il costo del cartellino (81 milioni) e per l’ingaggio del giocatore: 20 milioni lordi quest’anno, 25 milioni lordi fra 2 stagioni, per quello che attualmente sarebbe il suo ultimo anno in bianconero. Non solo per il Decreto Crescita, Lukaku sarebbe costato molto meno.e lo spalmamento dell’ingaggio.Così come Luca Pellegrini eArthur è stato solo prestato, senza alcun obbligo di riscatto della Fiorentina, e la Juventus contribuisce oltre il 50% ai 6/7 milioni netti d’ingaggio del brasiliano (4,5 garantiti più bonus). Eppure da più parti è stata letta come una grande operazione, del nuovo re del mercato ().Ingaggi alti, troppo, per giocatori spesso sopravvalutati e perciò in molti casi non semplici da maneggiare, però va sempre ricordato come la proprietà gli abbia affidato le chiavi del club per la gestione tecnica: 5 anni di contratto, pare al doppio di quanto percepiva a Napoli, 2 milioni netti anziché 1.@GianniVisnadi