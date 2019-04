Da Juventus.com, ecco le statistiche della gara di quest'oggi tra Juve e Fiorentina.



150 IN A NELLA CASA BIANCONERA La prossima sarà la partita numero 150 della Juventus all'Allianz Stadium in Serie A: 126 vittorie finora (85% del totale) e 333 gol segnati dai bianconeri.



16 PAREGGI VIOLA La Fiorentina ha collezionato fin qui 16 pareggi in questo campionato (tra cui cinque nelle ultime otto partite): il record per i viola in un torneo di Serie A sono i 19 pareggi del 1970/71 (terminato però dopo 30 giornate).



IN ATTESA DELLA VITTORIA Solo il Chievo (13) attende la vittoria da più incontri della Fiorentina (otto) tra le squadre attualmente in Serie A.



MONTELLA VS JUVE Vincenzo Montella ha perso nove delle 14 gare da allenatore in Serie A contro la Juventus (2V, 3N), contro nessuna squadra ha ottenuto più sconfitte nella competizione.



MOISE, IL PIU' GIOVANE... Moise Kean è andato in gol in quattro partite di fila in Serie A: nell'era dei tre punti a vittoria è il più giovane a riuscirci. L’ultimo giocatore della Juventus a segnare in cinque match di campionato consecutivi è stato Gonzalo Higuaín, tra ottobre e novembre 2017.