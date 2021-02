Numeri devastanti per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ​nelle ultime 47 partite ha infatti segnato 47 gol. Casa o trasferta cambia poco, solo Momo Salah ed Erling Haaland hanno segnato più gol di lui in trasferta nei principali campionati europei, 16 per loro rispetto ai 14 di Ronaldo