La Juventus è ripartita da dove si era fermata:in gol e tre punti in tasca. E se nell'ultima gara prima della sosta il polacco aveva segnato contro la Lazio in una partita già chiusa, ieri con la Cremonese ha infilato la punizione decisiva per la vittoria. Al 91'. Ma mica è un caso che sul pallone ci sia andato proprio il polacco, quando si tratta di calci da fermi Arek ha sempre il piedino caldo:- riporta Opta - tra quelli ne hanno calciate più di tre. Con quella di ieri Milik ha segnato la quarta rete su dodici tiri, per capirci il 33% delle punizioni finiscono dentro.- Sono sette, invece, i centri stagionali tra campionato e Champions:. Allegri se lo tiene stretto, e con Dusan alle prese con la pubalgia l'ex Napoli si carica la squadra sulle spalle diventando uno dei giocatori più affidabili della squadra. Leader e punto di riferimento per i giovani, in una Juve che vede un futuro insieme al polacco.- Arrivato in estate in prestito dal Marsiglia, a oggi la strada più probabile è quella della conferma:, un affare totale da meno di dieci milioni per prenderlo a titolo definitivo. Durante il Mondiale il diretto interessato ha mandato un messaggio sul suo futuro: "Mi auguro di rimanere" aveva detto dal Qatar. Tornato in Italia il mood non è cambiato: gioca e segna, e la Juve è sempre più convinta di riscattarlo.