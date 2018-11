Fabio Paratici ha un ruolo sempre più importante in questa Juventus, dopo l'addio dell'ex amministratore delegato Beppe Marotta. Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, per quanto riguarda la gestione sportiva della Juventus, il consiglio di amministrazione della società bianconera ha attribuito a Paratici una serie di funzioni con associati limiti di spesa. In termini di compravendita di diritti alla prestazioni sportive dei calciatori, la nuova ripartizione prevede che Paratici possa acquistare e cedere calciatori in maniera autonoma e con firma singola entro un limite massimo di valore di 25 milioni di euro. Entro il limite massimo di 50 milioni di euro è invece necessaria che la firma di Paratici sia abbinata a quella del vicepresidente del consiglio di amministrazione della Juventus, Pavel Nedved. Per procedere ad acquisti o cessioni entro il limite massimo di euro 75 milioni di euro, oltre alla firma del direttore sportivo è necessaria anche la firma abbinata del presidente Andrea Agnelli. Questo per ciascuna operazione di acquisizione o cessione.