Una situazione quasi paradossale, quella di Fabio. Il centrocampista classe 2003, che già lo scorso anno aveva trovato un buon minutaggio e una continuità non indifferente con Massimiliano, è infatti pronto a iniziare la nuova stagione con lada titolare... ma sul mercato. Molto semplice capire il motivo: per l'esordio alla Dacia Arena contro l'il tecnico livornese non potrà contare dal primo minuto nè su Paulnè su Nicolò, tornati a disposizione da poco dopo i rispettivi problemi fisici, pertanto l'azzurrino potrebbe risultare decisamente utile per completare la linea mediana al fianco di Manuele Adrien(poco considerato in questo senso Weston McKennie, a sua volta in uscita).- Eppure, come dicevamo, Miretti è sul mercato. Non che la Juve voglia a tutti i costi privarsene...