I magistrati di Torino hanno comunicato ai colleghi della Procura di Roma la volontà di alzare nuovamente le cifre sulle accuse verso i bianconeri. I capi di accusa contro l’ex dirigenza della Juventus nell’inchiesta sui conti della società stavano per essere integrati, con una modifica al rialzo delle somme contestate. Questa era l'intenzione dei PM qualora il processo si fosse tenuto nel capoluogo piemontese, come riferisce Ansa.



LA RICOSTRUZIONE - I magistrati avrebbero informato la procura di Roma dove sono state inviate le carte dopo un primo consulto e dopo una pronuncia della Corte di Cassazione. Il fascicolo a Roma sarà gestito dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, che deciderà il da farsi. Le modifiche al capo d’accusa originario erano state decise, a Torino, dopo il recupero e la ricostruzione del contenuto delle cosiddette ‘side letter’ che accompagnavano gli accordi fra la società e i rappresentanti dei calciatori. Come scrive Calcio e Finanza, due sono i fronti ai quali avevano lavorato i pubblici ministeri subalpini: oltre alle plusvalenze fittizie, infatti, erano state rilevate, a loro giudizio, delle irregolarità contabili nelle ‘manovre stipendi’ del 2020 e del 2021. Nel capoluogo piemontese l’udienza preliminare doveva riprendere il 26 ottobre ma l’appuntamento è stato annullato dal tribunale. Quasi tutta la documentazione è stata già trasmessa alla procura di Roma, i cui magistrati decideranno se e in che modo continuare il procedimento.