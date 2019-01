Cristiano Ronaldo e Chiellini sono senza dubbio i migliori in campo della partita di Gedda. CR7 e il capitano della Juventus sono stati decisivi a modo loro., il secondo chiudendo tutti gli spazi possibili e immaginabili. La prova generale della Juventus non è stata brillantissima anche a causa di qualche individualità ancora non al top. Uno su tutti Paulo Dybala che nonostante le sufficienze su Il Corriere della Sera e Tuttosport, viene bocciato da Il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.