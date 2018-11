Secondo Rai Sport, il Bayern è davvero interessato a Dybala. "Non è un sussurro, è una certezza, abbiamo conferme su questo interesse. Parte da Rummenigge e arriva a tutto l'entourage tecnico bavarese. C'è stato al momento un colloquio assolutamente informale tra le due dirigenza, in occasione dell'ECA. Andrea Agnelli è presidente della Confindustria del calcio continentale e ne farte anche Rummenigge che la dirigeva fino a pochi mesi prima. Ottimi rapporti tra i due, ma al momento nessuna offerta ufficiale. Però la Juve sa che il Bayern segue Dybala. Impossibile strapparlo a gennaio, è molto probabile che due dirigenze possano sedersi attorno a un tavolo e iniziare a prefigurare un futuro diverso per Dybala a giugno".