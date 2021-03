Il rigorista nella Juve è Cristiano Ronaldo, ma non era in campo al momento dell'assegnazione del penalty. Ramsey si è preso il rigore e ha preso subito il pallone, poi però l'ha lasciato a Morata. Lo spagnolo aveva appena segnato, è andato dal dischetto e non ha sbagliato: doppietta. La gerarchia è quindi questa: Ronaldo, Dybala e poi Morata.