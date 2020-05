Solo una formalità quel che sapere il capitano di ieri e quello di oggi dalla firma, si discute anche di tanti soldi per la Joya che a questo punto sembra davvero poter diventare il capitano di domani.- Gigi doveva ritirarsi, poi è andato via, è tornato e ora rinnova. Perché è sempre lo stesso, anche a 42 anni. Stessa fame, stessi obiettivi, per quanto il suo ruolo sia quello inedito di co-titolare più che di riserva di Wojciech Szczesny. Per lui un'altra stagione alle stesse condizioni di quella attuale, 1,5 milioni netti più bonus. E poi? Poi si vedrà. Intanto è pronto a inseguire ancora la Champions e tanti altri record. Il prossimo è già suo ma a metà con Paolo Maldini: alla prima presenza in campionato sarà lui il giocatore con più presenze in serie A.- L'unica cosa ancora da definire era la durata per Chiellini. Poteva essere un ultimo rinnovo biennale, si va verso l'accordo fino al termine della prossima stagione così da valutare di anno in anno cosa fare. Anche per lui confermate le cifre attuali, circa 3,5 milioni netti più bonus. L'infortunio è ormai alle spalle, si alternerà con Matthjis de Ligt e Leonardo Bonucci in un calendario fittissimo, provando ad arrivare in dodici mesi al meglio per l'ultimo giro in azzurro all'Europeo del 2021.- Mese dopo mese è scoppiata la pace tra Dybala e la Juve, le tensioni della scorsa estate sono dei lontani ricordi. La trattativa per il rinnovo è iniziata a distanza a dicembre, doveva entrare nel vivo tra marzo e aprile con l'arrivo di Jorge Antun ma l'emergenza coronavirus ha costretto a un rallentamento per quanto i contatti siano proseguiti tra l'Argentina e l'Italia. Fumata bianca in arrivo, Dybala incedibile o quasi, accordo fino al 2024 o 2025 con cifre in linea con l'accordo di De Ligt, il più alto eccezion fatta quello di Cristiano Ronaldo. I diritti di immagine saranno un “problema” solo di Dybala.