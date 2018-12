Weekend importante quello appena trascorso per le giovanili della Juventus. Il classico riassunto delle partite è affidato a un comunicato sul sito ufficiale bianconero:



"Un tempo per parte nella sfida Under 17 fra Juve e Sampdoria, questo pomeriggio a Vinovo. I ragazzi di Pedone pareggiano 2-2 contro la Samp, subendo la rimonta nella ripresa.



La fiammata Juve arriva, dopo un primo tempo combattuto, proprio a fine frazione: Verduci al 40' e Sekulov 3 minuti dopo sembrano indirizzare la gara a favore dei bianconeri, ma nella ripresa arriva la reazione sampdoriana: Yepes accorcia al 26' e proprio verso la fine, al 40', arriva il 2-2 di Donato.



Sempre a Vinovo, oggi, doppia amichevole contro la Spal per Under 15 e 16.



2-2 il match della 15 (in rete Galante e Doratiotto), mentre i più grandi passano per 2-0, grazie ai gol di Giorgi e Petronelli".