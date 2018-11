La Juventus si appresta ad affrontare il Valencia domani all'Allianz Stadium, per provare a chiudere il discorso qualificazione con un turno di anticipo e festeggiare il passaggio agli ottavi di fronte al proprio pubblico. I bianconeri vengono dall'importante successo in campionato contro la Spal, mentre gli spagnoli hanno piegato il Rayo Vallecano nella Liga per 3-0, grazie alla doppietta di Santi Mina e al gol di Gameiro. Nell'altra sfida del girone di fronte Manchester United, che non è andato oltre lo 0-0 contro il Crystal Palace in Premier League, e lo Young Boys, che ha vinto per 1-0 sul Lugano grazie alla rete di Sulejmani.