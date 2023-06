La stagione è terminata e. Oltre al capitolo riguardante, che merita uno spazio a parte,in queste ore alla Continassa. Anche perché senza un ds al posto di comando è dura pensare di impostare una campagna trasferimenti degna di questo nome. In queste ore, il predestinato, per poi trasferirsi a Torino., ma non può comunque permettersi di perdere minuti preziosi.Ecco perché al momento,(ad esempio il rinnovo di Juan Cuadrado). E per attuale struttura intendiamo:direttore generale (Chief Football Officer),Direttore sportivo (che ha detto no a Pisa, Udinese e Sampdoria),come cooordinatore di tutte le squadre bianconere al di sotto della prima squadra ecapo scouting., con. Al di là del giorno in cui l'affare si concretizzerà, una cosa sembra ormai certa, e in questoe al suo ds uscente:, vale a dire Giuseppe Pompilio, Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani e Nicolò De Cobelli. Se qualcuno di loro dovesse mai seguire Giuntoli alla Juve, lo farebbe solo in un secondo tempo. Ad oggi invece, già operativa sul mercato in queste ore.