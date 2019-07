E poi arriva Mino Raiola e il sogno Pogba torna a infiammare l'estate dei tifosi bianconeri. Come se il colpaccio Matthijs de Ligt non bastasse, di prima mattina il super agente ha fatto capire a modo suo che tutto può ancora accadere. Sicuramente che Paul Pogba possa lasciare il Manchester United. Di conseguenza che possa anche tornare alla Juve. D'altronde è quello che i tifosi gli hanno chiesto a gran voce ancora questa mattina, ottenendo in cambio un saluto e un sorriso. Un po' come successo un anno fa, quando a Caselle atterrava Joao Cancelo in compagnia di Jorge Mendes: lui Ronaldo l'ha portato, quando gli era stato chiesto nemmeno i tifosi potevano sognarlo. Si sogna allora, il primo assalto della Juve allo United è fallito nelle scorse settimane, è andato a sbattere contro il muro di una valutazione da 150 milioni di euro senza la possibilità di inserire alcuna contropartita. Stesso muro su cui fin qui è andata a sbattere la corte del Real Madrid, che pure non si arrende e in questo momento rimane in pole position nella corsa al centrocampista francese. Ma per quanto da obiettivo ora Pogba sia tornato nelle categorie dei sogni di mercato, in casa Juve fino a quando ci sarà uno spiraglio non si lascerà nulla di intentato.



IL PUNTO – C'è tutto un mercato dove i conti devono tornare, acquisti e cessioni dovranno bilanciarsi il più possibile. Poi c'è Pogba. Per lui e solo per lui, la Juve potrà fare un altro strappo alla regola, se dovesse arrivare un'apertura dello United ad una cessione capace di rientrare nei parametri bianconeri, Paratici e Nedved ci proveranno davvero. Di nuovo. Non a 150 milioni cash, questo sicuro, ma in Continassa sanno come farsi trovare pronti al momento opportuno. Sarebbe quello un altro investimento “alla Ronaldo”, che potrebbe anche ripagarsi da solo negli anni successivi, con la benedizione di Adidas e di tutti gli altri sponsor. Pogba, poi, a Torino tornerebbe davvero, pur essendo ingolosito dall'opzione Real Madrid. Se tutto dipendesse dal Manchester United, forse non ci sarebbe niente da fare. Ma se Pogba costa troppo, almeno per ora, sognare invece non costa nulla. E con un alleato come Raiola...