I tifosi del Liverpool sognano Paulo Dybala: nel corso di un torneo su Instagram in cui ha sfidato Delle Alli del Tottenham, l’attaccante della Juventus ha deciso di scegliere proprio i Reds e, dopo il doppio successo, ha intonato per qualche secondo "You’ll never walk alone". I tifosi del club inglese hanno reagito immediatamente intasando la chat della diretta e chiedendo se potessero davvero aspettarsi un arrivo ad Anfield della Joya.