Cristiano Ronaldo non c'è più, ma il suo fantasma aleggia allo Stadium. Dove la Juventus perde in casa contro l'Empoli e resta ferma con un solo punto in classifica dopo le prime due giornate di campionato in Serie A.



I tifosi bianconeri già rimpiangono l'attaccante portoghese, ceduto al Manchester United. E ricoprono di fischi la squadra di Allegri. Il calciatore più bersagliato, al momento della sostituzione, è Bentancur: sintomo che servirebbe un rinforzo a centrocampo.