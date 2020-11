È già diventato virale il video che mostraintento ad allontanare Paulo, impegnato a chiedere delucidazioni all’arbitro. Infatti, nel parapiglia di fine partita contro il Benevento, diversi giocatori della Juve e lo stesso Pirlo si sono recati dal direttore di gara, per chiedere spiegazioni in merito al possibile rigore su Matthijs e all’espulsione di Morata. È stato proprio uno dei due diretti interessati, ovvero l’olandese, a mantenere la calma e cercare di placare gli animi. Il gesto compiuto dall’ex Ajax ha scaldato i tifosi. Lui, appena rientrato dopo i problemi alla spalla, è andato a trascinare via Dybala, capitano per l’assenza di Chiellini.