Tra attesa e speranze, ecco come i tifosi bianconeri (e non!) hanno raccontato #CristianoRonaldoallaJuve! 6 luglio 2018

Il caldo di certe giornate lo senti scorrere addosso. Ti si attacca come una molla alla schiena, mentre il flusso dei pensieri dei passanti non è mai stato così scrutabile., mentre sorridono dell'occasione di una vita: quella di vedere il giocatore più forte al mondo con la maglia del loro cuore. Mangiano il gelato, sì: ma con gli occhi anche la nuova maglia bianconera, esposta allo stesso Store di Via Garibaldi preso d'assalto in queste ore.. Che chiude un occhio e ci fa capire: ufficialmente non si potrebbe, però qualcuno l'ha già acquistata.Siamo in Piazza Castello, centro nevralgico del turismo torinese e poco più avanti s'intravede Piazza San Carlo, scenografia pazzesca di vittorie e notti bianconere. Ma anche di serate che toccherebbe in fretta dimenticare. Solo che oggi il pensiero di Cardiff è lontano. Ce n'è un altro forte, fortissimo nelle vie di Torino: è Madrid, città di finali e da cui si aspettano notizie.Si scommette sui gol, s'immagina la Signora al suo servizio. Soprattutto, comunque, c'è tanta attesa nell'aria: il talento che sta per cadere sull'Allianz Stadium ha riempito anche i vicoli sabaudi. E l'estate si è fatta ancor più bollente.@CriCor9