La Juventus festeggia sui social il compleanno dell'ex centrocampista bianconero Paul Pogba, che a Torino è rimasto nel cuore di tanti, dalla dirigenza ai tifosi. Oggi il francese compie 27 anni e la Juve ha ricordato la ricorrenza con il classico post social dedicato ad attuali calciatori ed ex calciatori, nel giorno del loro compleanno. In poco tempo il post è stato preso d'assalto dai tifosi bianconeri che hanno chiesto a gran voce al "Polpo" di "Tornare a casa", nella sua Torino. Il contratto di Pogba scade nel 2021 ma lo United ha un'opzione per prolungare l'accordo ancora di un anno.