Sono tre i dubbi di formazione di Maurizio Sarri in vista della sfida tra Roma e Juventus domenica sera: in difesa deve scegliere uno tra Demiral e De Ligt vicino a Bonucci, sulla trequarti Ramsey e Bernardeschi si giocano il posto ed è ballottaggio tra Dybala e Higuain per chi farà coppia con Ronaldo.