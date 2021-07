Giorno di lavoro numero 12 alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri (che domani parlerà alla stampa alle 14:30). Giorno zero invece per diversi giocatori che si sono riuniti ai compagni dopo gli impegni in nazionale e le vacanze: tra questi, l'attesissimo Cristiano Ronaldo!

Qui di seguito i video della Juve sull'allenamento di oggi pomeriggio, dopo le visite mediche della mattina: