Il tempo inizia a scadere. Ma i contatti non cessano. Nell'effetto domino che intreccia i destini di Mbappé, Ronaldo e Icardi, solo apparentemente l'attaccante argentino chiude il percorso. I contatti tra il suo entourage e la Juve continuano, il Psg lo ha messo in vendita e una soluzione è stata cercata. Ma con Ronaldo in rosa, spazio in campo e a bilancio non ce n'è nemmeno in questa occasione.