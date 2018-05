“Faremo tutto quello che è corretto fare per trattenere il capitano. È una pedina del nostro club. La Juventus? S'è appena concluso il campionato e subito si inizia a parlare di calciomercato. Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno fiscale, poi penseremo agli acquisti per la prossima stagione”: parole e musica di Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter chiamato a rispondere riguardo l'interesse dalla Juve per il capitano nerazzurro Mauro Icardi. Dichiarazioni che possono portare a diverse interpretazioni. Ma che di sicuro non hanno la ben che minima somiglianza con delle smentite. Che sincere o meno, ci si sarebbe anche potuti aspettare in questi giorni. Perché del corteggiamento bianconero a Icardi, che avrebbe come conseguenza anche il possibile inserimento nella trattativa di un Gonzalo Higuain in ogni caso in uscita dalla Juve, si continua a parlare con sempre maggiore insistenza. Senza dimenticare le dichiarazioni dell'ex presidente Massimo Moratti (LEGGI QUI) e quelle di Marco Tronchetti Provera (LEGGI QUI), main sponsor del club nerazzurro con Pirelli. Se nemmeno pubblicamente in casa Inter si riesce a smentire, o si vuole smentire una tale clamorosa ipotesi, vien da sé che tutto questo “rumore” non possa proprio essere catalogato solo alla voce gossip di mercato. Rimane, questo sì, una trattativa ai limiti dell'impossibile. Ma che fermandosi anche solo un passo prima dell'impossibile, resterà viva fino a quando sarà possibile.



IL PUNTO - I fatti. Higuain può lasciare la Juve, il Chelsea rimane in prima fila ma non è il solo club interessato ad un Pipita che può partire in cambio di circa 65-70 milioni. La prima scelta per sostituirlo, non l'unica e sicuramente la più complicata, rimane Icardi: già inseguito due stagioni fa, il suo status nelle preferenze bianconere si è ulteriormente rafforzato. Nel caso in cui Icardi lasciasse Milano, quella di Higuain diventa a sua volta una prima scelta per l'Inter. Fatti che possono finire per intersecarsi in maniera determinante. Nel frattempo continui sono i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Icardi, capitanato dalla sempre presente Wanda Nara. Continui e proficui, in bianconero il bomber nerazzurro andrebbe ad ereditare praticamente lo stesso trattamento economico del Pipita, quello che chiede vanamente all'Inter da tempo. Non solo, mentre i legali bianconeri continuano a studiare il contratto che lega Icardi all'Inter con clausola rescissoria valida per l'estero da 110 milioni, cresce sempre più la convinzione che verrà tentato tutto il possibile fino a quando sarà possibile per strapparlo ai rivali. E, clausola o no, un'offerta finanche fuori mercato potrebbe far vacillare il muro di un'Inter che fino all'ultima sessione di mercato ha sempre alzato il muro per qualunque giocatore di interesse per la Juve. Resta ferma la volontà dell'Inter di non vendere e non venderlo alla Juve, ma i bianconeri come detto e anticipato fanno sul serio e continueranno a provarci. Le possibilità che possano riuscire in nuovo colpo pronto due anni dopo a riscrivere la storia del calciomercato italiano, restano ridottissime. Ma ci sono.