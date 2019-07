Dopo aver accolto Adrien Rabiot alla Juve, poi Fabio Paratici è volato a Ibiza dove è rimasto fino a questa mattina. Ufficialmente per portare avanti i colloqui con l'entourage di Joao Cancelo e parte del clan Jorge Mendes: l'esterno portoghese resta in uscita, la sua cessione è ancora ritenuta una priorità, resta il Manchester City in pole position nonostante il nodo Danilo sempre da sciogliere, c'è il Bayern Monaco che inizia a muovere passi concreti. E poi? Sotto il sole cocente di Ibiza si scalda ulteriormente il triangolo Juve-Inter-Wanda Nara per Mauro Icardi, sempre più incandescente.



IL GIALLO – C'è chi giura che ad Ibiza ci sia stato un altro incontro, l'ennesimo, tra Wanda Nara e Fabio Paratici, entrambi presenti contemporaneamente sull'isola. Un appuntamento necessario per fare il punto della situazione, tra un'Inter che spinge per chiudere nel minor tempo possibile il caso Icardi e una Juve che prende tempo. Summit che trova conferme anche o soprattuto da questa terza parte del triangolo, quella legata al club nerazzurro. Mentre viene smentita piuttosto seccamente dai bianconeri, impegnati in questo momento in ben altri affari per l'attacco della Juve: quelli legati alle difficili cessioni di Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, tanto per fare due esempi senza andare a coinvolgere altri giocatori il cui futuro è ancora circondato da punti interrogativi come Paulo Dybala o Moise Kean. L'incontro c'è stato o no? Nella definizione dell'operazione Icardi in questo momento conta il giusto, tra le tante verità ci sono quella di un'Inter che ha fretta, forse troppa: sarebbe meglio vendere Icardi ad altri club, ma in assenza di offerte concrete anche la Juve va bene e pure senza Dybala, purché l'ex capitano nerazzurro liberi il suo armadietto. Ma anche di una Juve che continua a tenere i contatti con Wanda, perché Icardi a queste condizioni potrebbe essere un affare da cogliere al volo nonostante questioni tattiche di difficile soluzione pensando ad un Cristiano Ronaldo centravanti come quello immaginato da Maurizo Sarri, sempre al netto del fatto che in questo momento Paratici possa compiere una sola mossa: aspettare. Almeno fino a quando il reparto d'attacco della Juve non si sfoltirà, anche drasticamente. Dal canto suo, in questo triangolo, la coppia Wanda-Icardi la sua scelta l'avrebbe già fatta, mettendo la Juve davanti a tutto. Un triangolo incandescente, con un giallo in più: quello dell'incontro sotto il sole di Ibiza tra Paratici e Wanda.