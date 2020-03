Il primo obiettivo per il mercato della Juve è un numero 9 che possa affiancare Ronaldo: lo rivela Tuttosport. A proposito, la Juventus continua a pensare a Mauro Icardi, uno dei profili seguiti dal CFO bianconero Fabio Paratici per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da elgoldigital, portale spagnolo, sull’attaccante argentino, ancora di proprietà dell’Inter, e ora in prestito al PSG, ci sarebbe anche il Real Madrid. Le Merengues avrebbero sondato il terreno, lanciando un ultimatum ad Icardi, al quale avrebbero ricevuto risposta negativa, in quanto l’attaccante vuole tornare in Italia, con la Juve da sola in cima alle sue preferenze.