Il grande tormentone del mercato di gennaio della Juventus è stata la ricerca della quarta punta, individuata in Gianluca Scamacca. L'assalto non andò a buon fine, ma i bianconeri hanno ancora l’intenzione di irrobustire il reparto offensivo, valutando anche le possibili occasioni a parametro zero. Una di queste potrebbe essere Sergio Aguero, attaccante del Manchester City in scadenza di contratto. Stando a quanto riporta Sportmediaset, i bianconeri starebbero cercando di capire se l’operazione possa essere sostenibile dal punto di vista economico, dato che l’attaccante argentino guadagna la bellezza di 15 milioni di euro a stagione.