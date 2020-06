La Juventus potrebbe ritornare su Alex Telles, terzino brasiliano del Porto. Il giocatore, infatti, nelle ultime settimane è stato accostato frequentemente al Paris Saint-Germain, ma secondo quanto riporta O Jogo i parigini non sembrano intenzionati a voler spendere i 30 milioni richiesti per Telles. Così, risalgono le quotazioni della Juventus, più difficile invece l'Inter, che nelle ultime ore sta cercando di piazzare il colpo Achref Hakimi, del Real Madrid in prestito al Borussia Dortmund.