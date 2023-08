Il momento delle cessioni, in attesa dei colpi per puntellare la rosa. La Juventus si sta concentrando sui giocatori in uscita, quelli che non rientrano nei piani di Massimiliano Allegri. Soprattutto in un reparto, il centrocampo: da Zakaria verso il Monaco a Miretti, Nicolussi Caviglia e anche Rovella, sono tanti i calciatori che possono seguire quanto fatto già con Arthur qualche settimana fa. Il brasiliano è stato ceduto alla Fiorentina e proprio dai viola potrebbe arrivare il rinforzo per completare i bianconeri in vista della prossima stagione: tra le idee di Cristiano Giuntoli c'è infatti Sofyan Amrabat, classe '96 che può lasciare la Toscana in questa estate e su cui c'è anche l'interesse del Manchester United.